Президент США сообщил о гибели сына Осамы бин Ладена

В Белом доме сообщили, что операция прошла в регионе Афганистана и Пакистана. "Потеря Хамзы бин Ладена лишила “Аль-Кайду”… символической связи с его отцом", - говорится в заявлении президента Трампа. В США считают, что убийство бин Ладена-младшего нанесло урон важным для группировки планам.

Впервые о гибели сына бин Ладена в начале августа сообщила газета New York Times и телеканал NBC News. Тогда журналисты писали, что сын и наследник основателя "Аль-Кайды" Усамы бин Ладена, предположительно, погиб в результате операции, которая осуществлялась при поддержке США.

Хамзе бин Ладену было около 30 лет.