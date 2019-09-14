Хамза бин Ладен, сын бывшего лидера террористической группировки "Аль-Кайда" Осамы бин Ладена, руководивший действиями исламистов, был убит в результате контртеррористической операции, проведенной Соединенными Штатами. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа, которое было опубликовано Белым домом в субботу утром.
© AFP / Scanpix

В Белом доме сообщили, что операция прошла в регионе Афганистана и Пакистана. "Потеря Хамзы бин Ладена лишила “Аль-Кайду”… символической связи с его отцом", - говорится в заявлении президента Трампа. В США считают, что убийство бин Ладена-младшего нанесло урон важным для группировки планам.

Статьи по теме:
Сегодня — 18 лет со дня самого масштабного теракта в истории человечества  (5)
Почему крайне правые считают Сороса злодеем и при чем тут "еврейский заговор"?  (7)

Впервые о гибели сына бин Ладена в начале августа сообщила газета New York Times и телеканал NBC News. Тогда журналисты писали, что сын и наследник основателя "Аль-Кайды" Усамы бин Ладена, предположительно, погиб в результате операции, которая осуществлялась при поддержке США.

Хамзе бин Ладену было около 30 лет.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Суд по делу о терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года (3)

По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая...

США узнали о гибели сына Осамы бин Ладена

США получили информацию о смерти сына Осамы бин Ладена...

Саудовская Аравия лишила гражданства сына бен Ладена (2)

Сын бывшего главаря "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен больше...

США объявили награду в $1 млн за данные о сыне Усамы бен Ладена (3)

Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн...

Трамп назвал "худшую ошибку" за всю историю США (5)

Президент США Дональд Трамп назвал худшую ошибку...

В мире

Премьер-министр Украины предложил объединить Черное и Балтийское моря (8)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что...

Президент США сообщил о гибели сына Осамы бин Ладена (2)

Хамза бин Ладен, сын бывшего лидера террористической...

Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины (1)

Зеленский вернул кодекс в украинский парламент для...

Крупные нефтяные объекты загорелись из-за атаки дронов в Саудовской Аравии (2)

В ночь на субботу на двух крупных нефтяных объектах в...

Женился, ездит на метро: основные моменты интервью Эдварда Сноудена (1)

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности...

TOP новостей

Профессор: положение с пенсиями катастрофическое, и этого никто не может отрицать (88)

Профессор социальной политики Вильнюсского...

Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (102)

Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...

На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки (1)

Во время подготовки к модернизации автомобильной...

Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (39)

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...

В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: дешевле всего в Вильнюсе (2)

В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе...