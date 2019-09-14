В Белом доме сообщили, что операция прошла в регионе Афганистана и Пакистана. "Потеря Хамзы бин Ладена лишила “Аль-Кайду”… символической связи с его отцом", - говорится в заявлении президента Трампа. В США считают, что убийство бин Ладена-младшего нанесло урон важным для группировки планам.
Впервые о гибели сына бин Ладена в начале августа сообщила газета New York Times и телеканал NBC News. Тогда журналисты писали, что сын и наследник основателя "Аль-Кайды" Усамы бин Ладена, предположительно, погиб в результате операции, которая осуществлялась при поддержке США.
Хамзе бин Ладену было около 30 лет.
Премьер-министр Украины предложил объединить Черное и Балтийское моря (8)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что...
Президент США сообщил о гибели сына Осамы бин Ладена (2)
Хамза бин Ладен, сын бывшего лидера террористической...
Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины (1)
Зеленский вернул кодекс в украинский парламент для...
Крупные нефтяные объекты загорелись из-за атаки дронов в Саудовской Аравии (2)
В ночь на субботу на двух крупных нефтяных объектах в...
Женился, ездит на метро: основные моменты интервью Эдварда Сноудена (1)
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности...
TOP новостей
Профессор: положение с пенсиями катастрофическое, и этого никто не может отрицать (88)
Профессор социальной политики Вильнюсского...
Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (102)
Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...
На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки (1)
Во время подготовки к модернизации автомобильной...
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (39)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: дешевле всего в Вильнюсе (2)
В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе...