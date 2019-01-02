Президент США пригласил лидеров Конгресса на брифинг по вопросу охраны границы

Во вторник президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса на двухпартийный брифинг в Белом доме, посвященный проблемам охраны границы. Вместе с тем идет уже вторая неделя частичного "закрытия правительства" (шатдауна) в связи с требованием президента США к законодателям выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
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Предложение президента, которое источники на Капитолии описывают как приглашение на брифинг, а не на переговоры, было отправлено лидерам обеих ведущих партий страны, как в Сенате, так и в Палате представителей. По словам одного из источников, остается неясным, будут ли лидеры обеих партий присутствовать на этом брифинге в Белом доме.

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В среду в последний раз соберется старый состав обеих палат Конгресса, которые контролировались республиканцами. В четверг, когда демократы возьмут под свой контроль Палату представителей, они планируют утвердить расходы правительства, что может позволить покончить с шатдауном. Однако неясны перспективы утверждения нового бюджета в Сенате, который остается под контролем республиканцев и который ранее уже утверждал бюджетные расходы, с которыми не согласился президент Трамп.

Дональд Трамп инициировал шатдаун 22 декабря, добиваясь финансирования стены в размере 5 млрд долларов на южной границе. Трамп называет эту стену крайне важной для сдерживания нелегальной иммиграции. Он обещал построить эту стену за счет Мексики во время свой президентской кампании в 2016 году.

Предлагаемый демократами расходный бюджет состоит из двух частей. Первая включает в себя законопроект о текущем финансировании Министерства внутренней безопасности вплоть до 8 февраля, а также выделение 1,3 млрд долларов на строительство пограничного ограждения и 300 млн долларов на другие элементы пограничного обеспечения безопасности, включая различные технологические усовершенствования и камеры наблюдения. Вторая часть бюджетного пакета обеспечит финансирование федеральных агентств, которые
сейчас не финансируются (в частности, Министерства юстиции, торговли, транспорта) до 30 сентября, то есть до конца нынешнего финансового года.

В этих предложениях конгрессменов-демократов нет 5 миллиардов долларов, на которых настаивает Трамп. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что сенаторы-республиканцы не пойдут на утверждение варианта бюджета, который не поддерживает президент Трамп.

"Голос Америки"
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