Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, он по-прежнему раздумывает над предложением президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
”Я ценю приглашение. Это произошло как раз в разгар политического сезона, поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я бы с удовольствием поехал, если бы мог”, — сказал глава Белого дома.
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