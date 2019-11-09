Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, пишет РБК.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он по-прежнему раздумывает над предложением президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

”Я ценю приглашение. Это произошло как раз в разгар политического сезона, поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я бы с удовольствием поехал, если бы мог”, — сказал глава Белого дома.

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