"Основатель "Ночных волков" был внесен в санкционный список за участие в аннексии Крыма и не должен въезжать ни в одну страну Европейского Союза", - сказал Киска. Он также напомнил, что ряд членов клуба получили государственные награды России, пишет Aktuality.sk.

По его словам, "действия банды байкеров, в свете этих обстоятельств, являются явной угрозой безопасности страны". "Создание так называемой европейской штаб-квартиры "Ночных волков" является насмешкой над официальной позицией Словацкой Республики в отношении аннексии Крыма и российской политики", - подчеркнул глава государства.

"Ночные волки" - это инструмент режима, который оккупировал территорию соседнего государства", - сказал президент.

Андрей Киска подверг критике главу полиции Милана Лучанского, который заявил ему, что словацкие правоохранительные органы не могут принять никаких мер против "Ночных волков", поскольку они не нарушают закон. "Я думаю, что ждать, когда те, кто служит иностранному государству, начнут нарушать закон, - это плохая стратегия в сфере безопасности", - добавил президент.

Андрей Киска попросил правительство предоставить полиции все возможности для более активных и эффективных действий против подозрительных организаций, которые "распространяются по всей стране".

В декабре 2014 года США внесли мотоклуб "Ночные волки" и его лидера Александра Залдостанова по кличке Хирург в свой санкционный список, передает ТАСС.

Европейская штаб-квартира международного байкерского клуба "Ночные волки" открыта 23 июня в селе Долна-Крупа близ города Трнава на западе Словакии. Штаб-квартира располагается в специально строящемся здании на окраине этого села. В торжественной церемонии открытия были задействованы участники стартовавшего в Москве мотопробега "Славянский мир", который проходит и по дорогам Словакии. Почетными гостями были руководители региональных подразделений клуба "Ночные волки" и представители посольства РФ в Словакии.

Члены байкерского клуба "Ночные волки" известны как группа поддержки президента России Владимира Путина. Глава байк-клуба Александр Залдостанов, в частности, катался вместе с ним на мотоциклах на байк-фестивале в Новороссийске в 2011 году (Путин тогда был на трехколесном Harley-Davidson). На этой встрече президент России назвал мотолюбителей "братьями".

С тех пор члены мотоклуба "Ночные волки" пользуются покровительством со стороны Кремля. Они неоднократно получали многомиллионные президентские гранты. Западная пресса обращала внимание на то, что байкеры Залдостанова вместе со спецназом РФ принимали активное участие в операции по присоединению Крыма к России.

Залдостанов также известен как один из лидеров движения "Антимайдан", созданного в России для борьбы с оппозицией и "революционной угрозой".