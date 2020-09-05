Президент Сербии и премьер Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений

Александр Вучич также заявил, что между Белградом и Приштиной по-прежнему существуют существенные разногласия, но соглашение о нормализации экономических отношений "является огромным шагом вперед". При всем этом пункт о взаимном признании Белграда и Приштины в финальном варианте договора отсутствует.

После подписания соглашения в Овальном кабинете Дональд Трамп провел короткую встречу с Вучичем и Хоти.

В соглашении говорится, что по предложению президента Сербии Косово присоединится к региональному таможенному союзу, так называемому Малому Шенгену. Это соглашение об экономическом сотрудничестве, которое предусматривает свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов, руководители Сербии, Албании и Северной Македонии подписали в ноябре 2019 года.

Стороны продолжат работу над воплощением ранее достигнутых решений возобновить воздушное и железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной.

В соглашении есть и некоторые пункты, которые можно признать политическими и гуманитарными.

Так, Сербия берет на себя обязательство не добиваться от других государств отказа от признания Косово, в то время как Косово в течение года не станет претендовать на членство в международных организациях. Косово и Сербия продолжат сотрудничество в поиске пропавших без вести, беженцев и перемещенных лиц в итоге косовской войны 1998-1999 годов.

Достигнуто соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании. Стороны подтвердили также, "в знак уважения к США", статус организации "Хезболла" как террористической.

Напомним, Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других стран признали независимость Косово, в то время как Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны самостоятельность Косово не признают.