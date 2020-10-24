По его словам, Дуда чувствует себя хорошо.

«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал Спихальский в Twitter.

В Польше с начала пандемии выявлено более 214 тыс. зараженных, более 4 тыс. умерли.