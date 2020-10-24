По его словам, Дуда чувствует себя хорошо.
«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал Спихальский в Twitter.
В Польше с начала пандемии выявлено более 214 тыс. зараженных, более 4 тыс. умерли.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника жизнь в Литве изменится: локальные карантины, дистанционное обучение, ограничение собраний (107)
Количество новых случаев коронавируса в Литве бьет...
Новый коронавирусный антирекорд в Литве: 474 случая и 3 смерти (15)
В Литве зафиксировано 474 новых случая коронавируса....
"Delfi Главное": карантин все ближе, бесплатные таблетки, перевод часов и второй тур выборов в Сейм "Без Маски": один из основателей литовской школы джаза Владимир Тарасов и его коллекция нонконформистского искусства (12)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Лингене - о закулисье борьбы с коронавирусом: зарплата эпидемиологов "на руки" просто жалкая (3)
Президент Гитанас Науседа во вторник посетил...
Не то топливо: что делать, если в дизельный автомобиль по ошибке залили бензин
Допущенная на заправке ошибка, если вы залили в бак не...