Звук сирены в 17 часов по варшавскому времени 1 августа раздался по всей Варшаве. Остановился общественный транспорт, замерли пешеходы. Так жители столицы Польши почтили память жертв и героев Варшавского восстания.
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75 лет назад, 1 августа 1944 года, в 17 часов, вспыхнуло Варшавское восстание — операция польской Армии Крайовой, целью которой было освобождение столицы Польши от немецкой оккупации.

Президент Польши Анджей Дуда возложил венок у мемориального знака в честь двух с половиной тысяч поляков, убитых нацистами во время восстания в варшавском районе Воля.

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Анджей Дуда пообщался с жителями близлежащих домов, хранящих память о трагедии: "Резня Воли, убийство людей требует нашей памяти и увековечивания. Это была та цена, которую жители Варшавы и Варшава заплатили за стремление к свободе".

Огромная очередь выстроилась перед музеем Варшавского восстания 1 сентября. Жители столицы и туристы посещают это место в 75-ю годовщину начала Варшавского восстания и 15-летие создания музея. Говорит один из посетителей: "Нужно показать детям, как это было, пусть почувствуют немного атмосферу восстания, чтобы не судили о нем лишь по сказкам из телевизора".

Ветераны Варшавского восстания и польские политики отметили 75-летие восстания у памятника Армии Крайовой и Польскому подпольному государству у здания Сейма, а также в других местах столицы страны, связанных с событиями восстания. Памятные мероприятия продолжатся в следующие дни.

РАДИО ПОЛЬША
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