Президент Польши уволил посла в Украине

"На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю господина Яна Пекло с 31 января 2019 года из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - говорится в постановлении президента Польши, изданном 4 декабря.

Информацию об отзыве посла "Европейской правде" подтвердили источники в МИД обоих государств. Добавим, польская сторона уже определила кандидата на назначение новым послом.

Послом в Украине Ян Пекло был назначен в августе 2016 года. С 2005 года он был директором фонда Польско-Украинского сотрудничества PAUCI. Пекло был известным публицистом, а также длительным комментатором польских и украинских СМИ.