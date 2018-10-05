"Те, кто знает американскую внутреннюю политику, говорят: если ведутся настолько предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это значит, что, на самом деле, решение уже принято, остаются только технические вопросы", — подчеркнул Дуда.

Дуда отметил, что создание инфраструктуры этой базы будет проходить больше года.

Он заметил, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.

"Я не помню, чтобы Россия когда-либо осмеливалась нападать на страну, где присутствует американская армия", — заявил президент.

В то же время, он добавил, что это не освобождает Польшу от ответственности по усилению собственной армии.