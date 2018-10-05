"Те, кто знает американскую внутреннюю политику, говорят: если ведутся настолько предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это значит, что, на самом деле, решение уже принято, остаются только технические вопросы", — подчеркнул Дуда.
Дуда отметил, что создание инфраструктуры этой базы будет проходить больше года.
Он заметил, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.
"Я не помню, чтобы Россия когда-либо осмеливалась нападать на страну, где присутствует американская армия", — заявил президент.
В то же время, он добавил, что это не освобождает Польшу от ответственности по усилению собственной армии.
Президент Польши: Решение по американской базе принято. Остались технические вопросы (4)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение о...
Польша проложит канал через Балтийскую косу (6)
После сооружения канала через Балтийскую косу корабли...
Студентка упекла обидчика в тюрьму за пощечину на улице Парижа (3)
25-летний мужчина, давший пощечину французской...
СМИ: Сдавший Анну Чапман беглый российский разведчик Потеев еще жив (11)
В книге журналиста Би-би-си Марка Урбана "Файлы...
Число жертв стихии в Индонезии превысило 1550 человек
Разрушения не позволяют доставлять гуманитарную...
TOP новостей
Новый запрет: в садоводческих товариществах – ни детских садов, ни магазинов
В парламенте Литвы родилась новая идея –...
Ответ родителям упавшей из-за небезопасного ограждения девочки: вы сами виноваты (2)
В редакцию портала DELFI обратилась мать 3,5-летней...
Президент Литвы поздравила педагогов с Днем учителя (55)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила всех...
Ученики начальных школ могут пользоваться Культурным паспортом (4)
С 4 октября ученики начальных школ Литвы могут...
После проверки криптовалютных спекулянтов: на счетах – миллионные обороты
Один житель Литвы с начала 2017 г. до лета 2018 года купил и...