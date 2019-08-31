В преддверии памятных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны официальная Варшава подтвердила намерение требовать репарации от Берлина. Выплата компенсаций странам, которые подверглись нападению со стороны нацистской Германии во время войны, является "вопросом ответственности и морали", заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в субботу, 31 августа.
Военные действия "нанесли Польше огромный ущерб", отметил глава государства. По его словам, почти шесть миллионов поляков были убиты, а города лежали "в руинах". Большинство погибших были мирными жителями, добавил Дуда.
Дуда заявил о примирении Варшавы и Берлина
В 2017 году в Польше была сформирована парламентская комиссия по этому вопросу. Она намерена в скором времени представить свое заключение. Президент страны выразил уверенность, что решение будет найдено.
При этом глава государства особо выделил хорошие отношения между Польшей и Германией, назвав их "примером для народов этого мира". За прошедшее с момента окончания войны время Берлин и Варшава "полностью помирились", подчеркнул Дуда.
Польский премьер Моравецкий не назвал сумму репараций
Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил о дискриминации страны при распределении компенсаций. По его словам, Польша получила минимальные выплаты, хотя особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом. В то же время такие государства как Франция и Нидерланды "потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций", добавил Чапутович.
Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий также заявил об отсутствии соразмерной компенсации, однако не уточнил сумму, которую Варшава намерена требовать от Берлина.
В свою очередь, германская сторона считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора о воссоединении Германии от 1990 года.
Визит Штайнмайера в Польшу
Утром 1 сентября Дуда примет президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Ожидается, что тот посетит польский город Велюнь, который первым подвергся нападению со стороны нацистской Германии 1 сентября 1939 года. Кроме того, Штайнмайер примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве.
В Индии 1,9 млн человек могут стать лицами без гражданства
Правительство штата Ассам обнародовало обновленный...
Разведка США выдвинула новую версию ЧП с ракетой под Северодвинском (3)
По данным канала CNBC, ссылающегося на разведсообщество...
Суд по делу о терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года
По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая...
Президент Польши подтвердил намерение требовать репарации от ФРГ (1)
Выплата компенсаций за годы нацистской оккупации...
Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" (10)
30 августа президент Украины Владимир Зеленский...
TOP новостей
Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все
"Город, в котором очень сложно найти работников", – так о...
Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы (54)
Расширение зон парковок - это хороший способ...
После небольшого похолодания снова ждет жаркая погода (4)
В субботу сформируется небольшой антициклон, который...
Сквернялис: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы (5)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что...
Ученые объяснили, что происходит с осенью: перемен будет еще больше (35)
Лето стало длиннее, осень наступает поздно, по словам...