"Каждая российская провокация — это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств-членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность, — считает Дуда. — Они представляют собой попытки выяснить, будем ли мы реагировать на них или нет. Если мы перестанем на них реагировать, то вскоре российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином".
Другая угроза исходит из киберпространства, в котором Кремль предпринимает хакерские атаки и распространяет "фейковые" новости с целью вмешательства в выборы и другие политические процессы, отметил польский лидер. По его словам, российские пропагандисты и хакеры гораздо опаснее киллеров из спецслужб. Так, химатаку в Солсбери и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Анджей Дуда назвал "демонстрацией российской силы и казачьей наглости".
По словам Дуды, в последние годы поляки осознали, насколько важно для них членство в НАТО на фоне возрастающей враждебности со стороны России. "Геополитическая ситуация, в которой мы оказались в период с 2008 по 2014 годы, когда Россия сначала напала на Грузию, а потом и на Украину, оживила старые ассоциации, связанные с имперской политикой России, давления на Запад, расширением сферы влияния, оккупацией большого числа государств", — сказал президент Польши.
Польша, по словам своего лидера, принимает участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействовать России.
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