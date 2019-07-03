Отвечая на письмо спикера Верховной рады, Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, с 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "существенно улучшить" законодательную базу страны и избирательную практику.
"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - добавила она.
Накануне председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.
После этого комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.
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