По словам Санду, необходимо найти принципы урегулирования, приемлемые для всех, при этом отметила, что Россия – часть переговорного формата в Приднестровье. Однако она исключила федерализацию Молдавии, а также выступила за полный вывод российских войск с территории страны.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье сейчас насчитывает около 1700 военнослужащих. Часть из них входит в состав миротворческих сил. Также российские военные охраняют крупные склады боеприпасов в селении Колбасна. Власти Молдавии неоднократно призывали к выводу российских войск, однако вопрос так и не был решён. Нынешний президент Молдавии Игорь Додон, проигравший на выборах 15 ноября Санду, был против вывода войск.

Санду не стала называть Приднестровье территорией, оккупированной Россией, но отметила, что сепаратистская республика пользуется поддержкой Москвы. Она также сказала, что как позитивный, так и негативный опыт урегулирования в Приднестровье может быть использован Украиной в Донбассе.

Говоря о принадлежности Крыма, Санду сказала, что считает его украинским.

Центральная избирательная комиссия Молдавии в пятницу официально объявила Майю Санду, лидера проевропейской партии "Действие и солидарность", победительницей выборов. Она опередила Додона почти на 250 тысяч голосов.

В ходе избирательной кампании Санду говорила о необходимости реформ, направленных на борьбу с коррупцией и внедрение европейских стандартов. В то же время она за развитие экономических связей с Россией. Президент России Владимир Путин поздравил её с победой.

Приднестровье – одна из самопровозглашённых республик, возникших после распада СССР в различных странах постсоветского пространства. В последние месяцы был "разморожен" конфликт вокруг одной из таких республик – Нагорного Карабаха. Азербайджан силовым путём сумел вернуть себе значительные территории, утерянные в начале 1990-х годов. В других подобных образованиях – кроме Приднестровья, это Абхазия и Южная Осетия – размещены российские войска.