Заявления о выводе российских войск из Молдавии касаются миротворцев, а также тех, кто охраняет склады боеприпасов в Приднестровье. Об этом избранный президент Молдавии Майя Санду рассказала в интервью телеканалу РБК.

"Российская сторона говорит, что оперативная группа российских войск (ОГРВ) здесь охраняет склады боеприпасов. Но нет никаких двухсторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений, — сказала Санду. — Для нас большая проблема то, что там эти склады вооружений. Это опасно. Это вооружение нужно вывозить. И ОГРВ нужно вывести. Молдавская сторона всегда это говорила, при всех правительствах, при всех президентах. Даже господин Шойгу в прошлом году говорил, что он согласен — нужно вывезти или утилизировать эти боеприпасы. То есть и в Москве соглашаются, что это проблема".

Избранный президент добавила, что речь идет о складах боеприпасов, оставшихся после распада СССР. По ее словам, в селе Колбасна хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов. Их охраняют около тысячи представителей войсковой части № 13962.

Что касается российских миротворцев, то на их месте Молдавия хотела бы видеть представителей ОБСЕ, рассказала Санду. "По миротворцам есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ. Опять же, эта позиция не новая. Это позиция, которую молдавская сторона продвигает уже много лет", — сообщила избранный президент Молдавии.

Кремль ответил на идею Санду о выводе российских военных из Приднестровья



Избранный президент Молдавии Майя Санду предварительно не обсуждала с Москвой идею о замене российских миротворцев в Приднестровье на гражданскую наблюдательную миссию ОБСЕ. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Предварительного обсуждения этой темы нет", — заявил Песков.

Представитель президента отметил, что Москва рассчитывает на сбалансированную политику нового руководства Молдавии в этом отношении.

"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — пояснил он.

По словам Пескова, Россия продолжает диалог с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном. "Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика. Диалог с [действующим президентом Молдавии Игорем] Додоном и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане. Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность", — заключил он.

Приднестровский конфликт



О необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта Санду заявила 20 ноября. "Уверена, что мы найдем формат решения конфликта [в Приднестровье]. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии", — заявляла она.

На это отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", — сказала она, добавив, что благодаря российскому присутствию в Приднестровье уже 25 лет не идут боевые действия и сохраняется стабильность.

Приднестровский конфликт перерос в вооруженные столкновения в 1992 году. В Дубоссары и Бендеры были введены российские миротворческие силы. Кроме того, в приднестровском селе Колбасна склады с оружием охраняет оперативная группа российских войск (бывшая 14-я общевойсковая армия). Снаряды свозили сюда из европейских стран после вывода советских войск.

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил Молдавии утилизировать хранящиеся боеприпасы в конце лета 2019 года. Об этом по итогам его визита в Молдавию рассказывал президент страны Игорь Додон. Планы Минобороны по уничтожению арсеналов подтвердили в российском МИДе в декабре 2019 года. На тот момент, по утверждению представителя ведомства Марии Захаровой, под вопросом оставалась утилизация 11 тыс. т боеприпасов. Почти половину Россия, по ее словам, "вывела" в начале 1990-х.