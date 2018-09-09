Президент Молдавии Игорь Додон в воскресенье, 9 сентября, попал в дорожную аварию. Его госпитализировали. Как сообщил агентству "Интерфакс" представитель службы государственной охраны, президент пострадал незначительно, "у него царапины и синяки".
Две машины из кортежа президента столкнулись на трассе с грузовиком. Та, в которой находился молдавский президент, перевернулась.
Водитель автомобиля госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, в аварии серьезно пострадала мать президента.
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