Президент Молдавии Игорь Додон в воскресенье, 9 сентября, попал в дорожную аварию. Его госпитализировали. Как сообщил агентству "Интерфакс" представитель службы государственной охраны, президент пострадал незначительно, "у него царапины и синяки".

Две машины из кортежа президента столкнулись на трассе с грузовиком. Та, в которой находился молдавский президент, перевернулась.

Водитель автомобиля госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, в аварии серьезно пострадала мать президента.