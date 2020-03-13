Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио в пятницу, 13 марта, заявил, что продолжает подготовку в соответствии с графиком, после того как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что официальные лица должны рассмотреть возможность отложить спортивные соревнования на год в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Устроители выразили уверенность в том, что Игры пройдут в "безопасном и надежном" режиме.
Как передало агентство Reuters, премьер-министр Синдзо Абэ в телефонной беседе с Трампом обсудил ситуацию с распространением вируса. Агентство не уточнило, затрагивалась ли в разговоре проблема возможного отказа от Олимпиады.
МОК последует рекомендации ВОЗ
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) подтвердил, что, исходя из ситуации на сегодняшний день, Игры, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, состоятся, несмотря на пандемию. Вместе с тем Бах оговорил, что, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветует МОК принять решение об отказе, комитет последует рекомендации. "Мы прислушаемся к совету ВОЗ, это - экспертная группа, которая отвечает за все подобные вопросы", - подчеркнул глава МОК.
В Олимпии зажгли огонь
В греческой Олимпии 12 марта прошла церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Токио.
По состоянию на 04.20 мск 13 марта в Японии выявлен 691 случай заражения, из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, скончались 19 человек, выздоровели 118.
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