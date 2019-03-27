В своем письме президент Мексики заявляет, что публичные извинения со стороны Испании — единственный способ достичь полного примирения. При этом письмо было отправлено не только королю Испании, но и папе римскому, так как Лопес Обрадор считает, что Ватикан тоже несет ответственность за случившееся.
Выступая у руин древнего города майя Комалькалько на мероприятии, посвященном 500-летней годовщине со дня битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майя-чонталями, президент Мексики сказал, что территория современной Мексики была завоевана испанцами крестом и мечом.
Власти Испании в ответ заявили, что расстроены решением мексиканских властей опубликовать письмо и отвергают все приведенные в нем претензии. Извиняться перед Мексикой власти категорически отказались. Они также призвали Мексику не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современной морали.
Время примирения
По словам Лопеса Обрадора, он сам также намерен попросить прощения у коренного населения континента. "Потому что и после окончания колониального периода было совершено много репрессий против коренных народов яки, майя, и даже произошло истребление китайцев в Мексике во время мексиканской революции. Мы должны попросить прощения", — сказал президент Мексики.
По его словам, 2021 год должен стать годом примирения, так как в это время будет отмечаться сразу несколько важных исторических дат: 200-летие обретения независимости Мексики, 500 лет с момента падения столицы ацтеков Теночтитлана и 700 лет с момента основания города. "Пришло время примириться. Но для начала надо попросить прощения", — сказал президент Мексики.
Испанская колонизация началась вскоре после открытия Америки Христофором Колумбом в 1492 году. Конкистадор Эрнан Кортес в 1519 году прибыл в район современного Веракруса. Под его руководством была завоевана империя ацтеков, что положило начало 300-летнему правлению испанцев. Независимость Мексика получила в 1824 году — после войны за независимость, которая продолжалась с 1810 по 1821 годы.
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