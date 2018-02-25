Президент Мексики отменил визит в США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложил намеченный февраль или март визит в США, подготовка к которому шла полным ходом. Это решение было принято после прошедшего 20 февраля 50-минутного телефонного разговора между мексиканским президентом и президентом США Дональдом Трампом, сообщило в субботу, 24 февраля, издание Washington Post.
По данным издания, Трамп "потерял над собой контроль", обсуждая планы по строительству стены на границе с Мексикой. Энрике Пенья Ньето пытался убедить Трампа отказаться от заявлений о том, что мексиканские власти должны оплатить это строительство. Трамп, сообщает издание, не пошел навстречу мексиканскому коллеге. Ранее Энрике Пенья Ньето уже откладывал свой визит в США.
Общая стоимость - 33 млрд долларов
Согласно расчетам погранично-таможенной службы, предоставленным по запросу сенаторов, до сентября 2027 года можно построить новое заграждение длинной 505 км и восстановить 651 км имеющегося забора. В общей сложности строительство новой стены, по данным службы, обойдется в 33 млрд долларов, 18 млрд из которых пойдут на само заграждение, 1 млрд долларов - на строительство дорог и 8,5 млрд долларов - на дополнительный персонал.
Строение стены на границы с Мексикой - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, избранного президентом США в ноябре 2016 года.
Мощный взрыв прогремел в центре британского города Лестер
Полиция и экстренные службы выехали на место "крупного...
Белый дом: Иванка Трамп не контактировала с делегацией КНДР в Пхенчхане (3)
Старший советник президента США и его дочь Иванка Трамп...
Путин обсудил перемирие в Сирии с Меркель и Макроном (4)
Президент России Владимир Путин, президент Франции...
В Иерусалиме на неопределенный срок закрыт Храм Гроба Господня
Церковные иерархи протестуют против "систематической...
TOP новостей
"У нас в Америке": русская улочка Голливуда и литовский флаг в Колорадо новый проект DELFI
"Сколько дорог тебе надо пройти, чтобы человеком стать?...
Оживляется торговля между Литвой и Россией, на первом месте – сидр (1)
В 2017 году масштабы экспорта в Россию выросли,...
Парадокс исчезающей Литвы: во время выборов проявилась интересная тенденция (67)
На фоне дискуссии о двойном гражданстве проявился...
Родители не догадываются, что за отпуск с детьми им грозит штраф (51)
Когда хочу, тогда и отдыхаю – учителя, сталкивающиеся с...