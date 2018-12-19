Лучше всего было бы, если бы мэр столицы Нил Ушаков "в нынешней ситуации" ушел с поста председателя Рижской думы. Об этом в передаче "1 на 1" Латвийского телевидения заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.
Raimondas Vėjuonis
© DELFI / Tomas Vinickas

Так он ответил на наводящий вопрос, как правильнее всего в текущей ситуации должен поступить Ушаков, "может быть ему лучше уйти?".

"Это, по моему мнению, было бы правильно, ибо, смотря в общем, в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления", — ответил на это Вейонис.

Он также подчеркнул, что Латвии надо двигаться к западным политическим стандартам, которые, по мнению Вейониса, диктуют: в ситуации, "когда высказываются опасения о возможной связи политика или его возможном безответственном поведении", политик уходит. "Но у нас такой практики еще нет", — добавил президент Латвии.

Вейонис также напомнил, что такой же позиции — мэр должен уйти — он придерживался и комментируя ранее возможные нарушения в Юрмальской думе и скандалы, связанные с именем Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" и крестьян). Однако мэр курортного города сегодня, напомним, удержался на посту — главным образом, благодаря голосам депутатов СЗК и "Согласия". У "Согласия" большинство и в Рижской думе, а вот СЗК в ней не представлен.

Сегодня депутаты оппозиции в Рижской думе еще раз попробовали сместить Нила Ушакова с поста председателя думы, но не преуспели в этом.

О том, что Ушаков должен уйти, сегодня также заявил и.о. премьер-министра Марис Кучинскис, после чего мэр Вентспилса Айвар Лембергс настоятельно рекомендовал ему не вмешиваться в происходящее.

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