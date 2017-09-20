Президент Латвии Раймонд Вейонис во время приема у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп поблагодарил за неизменную поддержку США безопасности стран Балтии, сообщил пресс-секретарь Вейониса Янис Сикснис.
Melania Trump
© Reuters / Scanpix

На приеме Вейонис имел с Трампом короткую беседу.

Президент США положительно оценил увеличение латвийского оборонного бюджета до 2% в будущем году, сказал Сикснис.

Вейонис на этой неделе находится в США с рабочим визитом. 20 сентября он принимает участие в утренней сессии Bloomberg Global Business Forum, а в 23.00 по латвийскому времени выступит с речью на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вечером у него предусмотрена встреча с представителями латышской диаспоры в Нью-Йорке.

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Ранее Дональд Трамп, отвечая на поздравление Вейониса в связи со вступлением в должность, написал президенту Латвии письмо, в котором заверил, что США останутся непреклонным другом и союзником.

"Я очень высоко ценю обязательство Латвии направить два процента валового внутреннего продукта на оборону, что является хорошим примером распределения бремени издержек между союзниками. Кроме того, я оценил участие Латвии в связанных с безопасностью и борьбой с терроризмом миссиях в Афганистане и Ираке", — говорится в письме президента США.

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