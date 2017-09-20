На приеме Вейонис имел с Трампом короткую беседу.
Президент США положительно оценил увеличение латвийского оборонного бюджета до 2% в будущем году, сказал Сикснис.
Вейонис на этой неделе находится в США с рабочим визитом. 20 сентября он принимает участие в утренней сессии Bloomberg Global Business Forum, а в 23.00 по латвийскому времени выступит с речью на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вечером у него предусмотрена встреча с представителями латышской диаспоры в Нью-Йорке.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на поздравление Вейониса в связи со вступлением в должность, написал президенту Латвии письмо, в котором заверил, что США останутся непреклонным другом и союзником.
"Я очень высоко ценю обязательство Латвии направить два процента валового внутреннего продукта на оборону, что является хорошим примером распределения бремени издержек между союзниками. Кроме того, я оценил участие Латвии в связанных с безопасностью и борьбой с терроризмом миссиях в Афганистане и Ираке", — говорится в письме президента США.
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