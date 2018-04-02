Обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование, что и является целью государства, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"У детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность", — добавил Вейонис.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным. В начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке. В средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

Заместитель госсекретаря МОН Гунта Арая ранее заявила, что в 2018-2020 году на поддержку и дополнительное обучение педагогов выделено 3,6 млн евро. Из фондов Евросоюза планируется получить около 3,3 млн евро на обучение 8000 педагогов, которые работают в учебных заведениях нацменьшинств.

Реформа школ нацменьшинств: история вопроса

Осенью 2017 года президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с инициативой автоматически присуждать гражданство Латвии всем новорожденным, в том числе и детям неграждан. Предложение Вейониса поддержки не получило, а выдвинутая в противовес идея Национального объединения перевести обучение в школах на госязык, наоборот, прошла.

Несмотря на возражения ряда политиков (раз, два, три) и призывы партии "Согласие" доверить решение этого вопроса профессионалам, правящая коалиция быстро, в течение двух недель, поддержала постепенный переход на образование на латышском языке. После этого Вейонис призвал сделать переход на латышский язык постепенным. Карлис Шадурскис, который является автором уже второй языковой реформы в латвийских школах, пообещал: "На первых порах на ошибки в латышском в школах будем смотреть сквозь пальцы". Директора школ предупредили, что проблемы могут возникнуть не у учеников, а учителей. Штаб защиты русских школ начал готовить протесты. Первая акция протеста прошла 23 октября.

Полиция безопасности предупредила, что переход к обучению только на латышском языке может быть использован пророссийскими политиками. Одновременно было начато сразу несколько сборов подписей: за сохранение билингвального образования в Латвии и искоренение билингвального образования в государственных школах.

В ноябре стало известно, что учить латышский дополнительно придется 8000 учителям. 16 ноября прошла вторая акция протеста против реформы, а Рижская дума прервала молчание по данному вопросу и признала, что готовится к переходу школ на латышский язык обучения. Говорили и о том, то готовность каждой школы к переходу на латышский язык нужно оценивать индивидуально. В самом конце месяца со своим планом выступил и лидер "Согласия" Нил Ушаков: в рижских школах будут дополнительные уроки на нужном детям языке — за счет рижан-налогоплательщиков.

В декабре правительство концептуально одобрило перевод обучения на госязык, в Брюсселе прошел пикет в защиту билингвального образования в Латвии. Русский союз Латвии тем временем заявил, что не верит Ушакову и готовит новую акцию протеста, а Андрей Мамыкин призвал премьер-министра Мариса Кучинскиса направить проект закона об образовании на экспертизу Венецианской комиссии. 14 декабря прошла новая акция в защиту русских школ, активисты заговорили о референдуме. Нил Ушаков, выступая в Вашингтоне, раскритиковал намерение властей Латвии искоренить билингвальное образование.

В январе стало известно, что в Сейм подано более 14 тысяч подписей за сохранение в школах Латвии билингвального обучения. Карлис Шадурскис заявил, что в том, чтобы молодежь в Латвии не знала госязык, заинтересован Кремль. Нил Ушаков в ответ назвал "огромной ошибкой" перевод школ на латышский язык.

В феврале возле Сейма прошел еще один пикет против перевода образования на госязык, однако депутаты проголосовали за реформу. Мирослав Митрофанов предупредил, что протесты продолжатся, пока русские школы не оставят в покое. Карлис Шадурскис рассказал, что от языковой реформы в первую очередь страдает президент России Владимир Путин. На стене Минобразования разместили надпись на русском языке "Школам быть!". Это не помешало Сейму концептуально одобрить постепенный перевод школ на латышский язык, а инициативу о сохранении билингвального образования, наоборот, отклонить.

В марте комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс пообещал, что инициативу Минобразования оценит Совет Европы. ЦИК тем временем отказал в референдуме о школах нацменьшинств, на что РСЛ пообещал ответить маршем протеста — и ответил.

Карлис Шадурскис заявил, что ни на какие компромиссы по языковой реформе в школах идти не будет, а комиссия Сейма отклонила последние попытки остановить переход к обучению на латышском языке.