Согласно документу, гражданство предлагается давать тем детям, которые родились после 1 июня 2018 года.

Как отмечается в аннотации законопроекта, Латвия является демократическим и современным европейским государством, а система образования в стране позволяет вырастить честных и ответственных людей, которые впридачу являются и патриотами Латвии. Поэтому отказ от практики определения детей негражданами поможет "покончить с осознанным противопоставлением и целенаправленным расслоением различных групп жителей Латвии".

Днем ранее из-за отрицательной позиции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

По инициативе ВЛ-TБ/ДННЛ этот вопрос обсуждался на совещании партий правящей коалиции. "Мы напоминаем, что в коалиционном договоре установлен круг вопросов, по которым необходимо прийти к консенсусу, чтобы можно было их продвигать. Расширение круга граждан — один из этих вопросов", — сказал журналистам сопредседатель ВЛ-TБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

В Латвии все еще нет единой системы образования, поэтому эту инициативу президента поддерживать не следует, пояснил он. Сегодня ВЛ-TБ/ДННЛ известило партнеров по коалиции, что воспользуется свои правом вето, и получило от коалиции заверения в том, что это предложение продвигаться не будет.

Премьер Кучинскис заявил, что с учетом позиции ВЛ-TБ/ДННЛ этот вопрос обсуждению не подлежит. От оценки инициативы президента по существу он воздержался.