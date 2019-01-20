Он уверен, что единение вокруг костров январских баррикад всегда будет служить источником сил для страны и народа. "Этот огонь для наших детей и внуков навсегда останется свидетельством мужества и героизма народа, который голыми руками выступил против танков и вооруженных бойцов ОМОНа", — подчеркнул Вейонис.

"Сегодня, в день памяти защитников баррикад 1991 года, как и каждый год плечом к плечу на Домской площади у костров стоят люди — участники тех событий, а рядом с ними — молодежь, которая слушает рассказы о тех днях. Сегодня в современной Латвии растет новое поколение, у которого есть знания и навыки, как защитить нашу страну. Потому что будущее у Латвии будет только тогда, если и через десять, двадцать и сто лет здесь будут жить и работать люди, которые в самые тяжелые моменты встанут на защиту своей страны", — отметил президент.

"Так пусть у нас будет достаточно мужества, самоотверженности и единства всегда постоять за свою страну и народ! Пусть в наших сердцах всегда живет память о защитниках баррикад — героях Латвии!" — говорится в обращении президента.