Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига с сентября 2016 года была депутатом сената парламента Республики Казахстан. С 20 марта 2019 года она занимала должность председателя (спикера) сената. Сообщая об отставке Назарбаевой на своей странице в Twitter, Касым-Жормат Токаев поблагодарил ее "за активную и плодотворную работу".

На момент публикации материала DW текст указа Токаева, освобождающего Даригу Назарбаеву от полномочий депутата сената, опубликован еще не был, причины этого решения президента Казахстана также названы не были.

Что означает освобождение Дариги Назарбаевой от полномочий депутата сената РК?

По мнению казахстанского политолога Досыма Сатпаева, указ Токаева о прекращении полномочий депутата сената парламента Дариги Назарбаевой является отражением напряженности внутри политической элиты страны, которая наблюдается в Казахстане с прошлого года.

"Потому что позиция спикера сената довольна важная. По Конституции это второй человек после президента. Любые кадровые перемещения на этом посту всегда будут вызывать очень большой интерес", - цитирует Сатпаева агентство "Интерфакс-Казахстан".

По мнению эксперта, данное переназначение, скорей всего, было согласовано, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Самый интересный вопрос будет заключаться в том, какую позицию Назарбаевой предложат вместо должности спикера сената", - отмечает политолог в этой связи.

Борьба за власть внутри элит Казахстана

"Вторым немаловажным вопросом является вопрос о том, кто займет место вместо Дариги Назарбаевой на посту спикера сената", - говорит политолог, добавляя, что, по его мнению, эта кадровая перестановка является очень важной именно с точки зрения баланса сил внутри элиты.

По словам Сатпаева, именно от кандидатуры преемника Назарбаевой на посту спикера сената "будет зависеть то, что на самом деле происходит или произошло". "Является ли эта кадровая перестановка знаком того, что просто Даригу Назарбаеву хотят переместить на другую политическую должность, возможно, с расчетом на будущие парламентские выборы. Либо, если спикером сената будет человек, более сильно связанный с Касым-Жомартом Токаевым, то тогда мы сейчас видим довольно интересный тренд, связанный с усилением позиции президента", - поясняет эксперт.