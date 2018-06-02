С момента принятия присяги правительство считается действующим. Теперь новому составу кабмина осталось получить вотумы доверия в обеих палатах парламента, где у сторонников Конте - партии "Лига Севера" и общественно-политического "Движения пяти звезд" - есть твердое большинство. Голосование по этому вопросу состоится на следующей неделе.

После церемонии Конте отправится в правительственный дворец Киджи, чтобы принять полномочия у своего предшественника Паоло Джентилони и получить колокольчик, звоном которого премьер-министр открывает и закрывает заседания Совмина.

Как отмечают Reuters и The Local, по взглядам это популистское правительство, которое выступает против политики жесткой экономии: оно обещает сократить налоги, повысить расходы на социальное обеспечение, пересмотреть директивы Евросоюза по бюджетам стран-участников и приему иммигрантов.

При этом возможностей для выполнения громких обещаний у нового правительства немного: задолженность Италии составляет сейчас 132% от ВВП, что является вторым самым высоким показателем в Европе - выше только у Греции (181%).

Противостояние президента и партий

По итогам прошедших 4 марта выборов ведущей партией стало "Движение пяти звезд" (Д5З), заручившись поддержкой почти трети избирателей. При этом коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", набрала 37% голосов, напоминает РИА "Новости".

В результате сложилась патовая ситуация, при которой никому не удалось получить правящее большинство. После длительных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили, что единственным возможным выходом из кризиса может стать формирование коалиционного кабинета на базе этих двух политических сил.

Маттарелла давал Конте мандат на формирование нового правительства дважды, но первую попытку юриста создать кабинет президент 27 мая заблокировал. Единственным препятствием стала кандидатура министра экономики. "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую финансовую политику.

Спустя несколько дней лидер "Движения" Луиджи Ди Майо вышел с предложением внести изменения в список кандидатов, назначив на пост министра экономики претендента, который бы устроил Маттареллу.

Импульс переговорам придало решение президента создать технический кабинет - сделать это он поручил бывшему сотруднику МВФ Карло Коттарелли, который, однако, не имея поддержки в парламенте, привел бы страну к внеочередным парламентским выборам уже осенью.

31 мая очередные переговоры лидеров Д5З и "Лиги" привели к выработке "условий для формирования политического правительства", согласно которым Савона перешел бы на менее заметную роль. После этого вызванный в президентский Квиринальский дворец Коттарелли отказался от мандата, а прибывший туда спустя несколько часов после него Конте согласился возглавить правительство и сразу представил свой состав своего Совмина.

В соответствии со статьей 92 Конституции Италии президент назначил Конте председателем Совета министров и по его предложению всех других членов правительства.

Состав "правительства перемен"

В полностью обновившийся состав правительства вошло девять представителей "Движения пяти звезд", шесть представителей "Лиги" и трое беспартийных. Пять из 18 постов в новом кабмине заняли женщины.

Пост главы МВД принял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, который, как ожидается, в этой должности займется борьбой с нелегальной миграцией.

Объединенное Министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства) возглавит Ди Майо. Ему предстоит претворить в жизнь обещанное в правительственной программе введение безусловного базового дохода. Также вместе с Сальвини Ди Майо возьмет на себя обязанности вице-премьера.

МИД Италии будет руководить бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011-го по 2014 год. Местные наблюдатели расценивают его назначение как позитивный сигнал для отношений с Евросоюзом, несмотря на то что в программе правительства значится намерение "вновь обсудить договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.

Главой Минобороны станет представительница "Движения пяти звезд" Элизабетта Трента. В разное время она служила политическим советником МИД Италии в Ираке и советником Минобороны при миротворческой миссии ООН в Ливане, а также служила в Ливии, где занималась вопросами реинтеграции бывших участников гражданского конфликта.

Пост главы Минкультуры также отойдет представителю "Движения" - им станет Альберто Бонисоли, директор Миланской новой академии изящных искусств.

Министерство экономики и финансов Италии возглавит профессор политической экономии римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. Экономист Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент Италии Маттарелла, перешел на должность министра по делам Евросоюза.

Конте работает профессором частного права во Флорентийском университете и имеет крупную адвокатскую контору в Риме.

Путин одним из первых поздравил Конте со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность председателя Совета министров Италии, направив ему поздравительную телеграмму. В своем послании Путин отметил, что отношения между Россией и Италией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, сообщает сайт Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Италии", - подчеркнул Путин в своем послании.

Смена курса в отношениях с Россией

Создание в Риме коалиции между левыми и правыми популистами представляет собой в высшей степени долгожданное событие для Москвы, уверен журналист Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

В то время как перспектива создания в Италии популистского, критически настроенного к ЕС правительства становится причиной растущей нервозности на финансовых рынках, российское руководство может себя поздравить, комментирует Рюш. Впервые в одной из значимых стран Европы к власти приходит правительство, которое открыто призывает к смене курса Запада в отношении Москвы.

Кремль давно возлагает внешнеполитические надежды на европейские партии, выступающие против истеблишмента, однако пока ему удалось добиться в этом лишь незначительного успеха, отмечает автор, напоминая о поддержке Кремлем националистки Марин ле Пен во Франции, а также немецкой партии АдГ и Австрийской партии свободы.

Теперь, кажется, Россия получит в лице Италии, имеющей четвертую по величине экономику в Европе, важного союзника. Партии "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" призвали в своей совместной программе к отмене европейских санкций против России. Россию, по их мнению, следует рассматривать не как угрозу, а как важного экономического партнера и помощника в решении таких стратегических задач, как терроризм, миграция, войны в Сирии и Ливии, перечисляет Рюш.

В Москве за событиями в Риме следили с нескрываемым чувством удовлетворения: на пропагандистских каналах освещению требований итальянской правительственной коалиции уделялось много внимания, говорится в статье,которую цитирует InoPressa.

Рюш обращает внимание на то, что Маттео Сальвини, лидер "Лиги Севера", давно известен как поклонник шефа Кремля Владимира Путина. Он часто бывает в Москве, заключил в прошлом году соглашение о сотрудничестве с режимной партией "Единая Россия", а в 2014 году заявил, что он, будь у него выбор, заменил бы президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Путиным.

Со своей программой правительство Италии идет на конфронтацию с ЕС, отмечает Рюш. Так, в свое время премьер-министр Сильвио Берлускони настойчиво выступал за тесное экономическое сотрудничество с Россией и позиционировал себя как хорошего друга Путина.

Новое правительство под руководством Джузеппе Конте может использовать уже ближайший саммит "Большой семерки", чтобы своей отличающейся позицией разорвать некогда единый фронт. Решение о продлении антироссийских санкций принимается ЕС каждые полгода, для этого необходим консенсус, так что одна страна теоретически способна это сорвать, поясняет Рюш.

Правда, в таком случае Италия может оказаться под сильным давлением, что три года назад произошло с Грецией, также угрожавшей препятствовать продлению санкций. Но более влиятельная Италия, вероятно, попытается использовать вопрос санкций в качестве козыря в переговорах с ЕС и извлечь максимум выгоды в Брюсселе.