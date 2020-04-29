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Иранский народ не должен бояться коронавируса, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани. Его слова приводит "Интерфакс".
Hassanas Rouhani
Hassanas Rouhani
© Reuters / Scanpix

"Чрезвычайный страх, чрезвычайная тревожность, чрезвычайная обеспокоенность хуже самого коронавируса, они могут разрушить жизни людей и отнять у людей комфорт", — говорится в заявлении президента, опубликованном на его официальном сайте.

Но в то же время иранцам "не следует быть легкомысленными". "То есть не должно быть излишней тревоги и беспокойства, но необходимо проявлять необходимую предосторожность", — подчеркнул Рухани.

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За последние сутки в Иране скончался 71 человек с коронавирусом, что примерно на 20 меньше по сравнению с показателями предыдущих дней. Кроме того, в стране выявили 1112 новых заражений.

Уже на протяжении двух недель количество летальных исходов среди людей, инфицированных коронавирусом, меньше 100 в сутки.

На прошлой неделе в Иране начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения — открылись магазины, рынки и парки, а также возобновилось движение на междугородних автомагистралях.

Ранее в апреле представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

В Иране с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано 92 584 случаев заражения, 5 877 инфицированных скончались.

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