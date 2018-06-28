Президент заявил в своем выступлении на государственном телевидении, что иранцы должны стоять вместе перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени".
"Мы будем решать проблемы. Мы будем оказывать давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Рухани.
Заявления президента связаны с выходом США из ядерной сделки, произошедшей 8 мая.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал протесты в Иране. Он сообщил, что США осуждает иранскую власть за подавление протестов и аресты демонстрантов, отказываясь услышать жалобы населения. Он отметил, что иранский народ "устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит его голос".
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