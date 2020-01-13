Соответствующие поправки были ранее единогласно одобрены парламентом Ирана после того, как 3 января в результате американского ракетного удара в Багдаде был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
В поправке, принятой парламентом, также указывалось, что террористами также должны считаться все лица, причастные к убийству Сулеймани.
Поправки, относящие Пентагон и Вооруженные силы США к террористическим организациями, вносятся в иранский закон о «Контрмерах в отношении США». Ранее статус террористической организации по этому закону был присвоен Центральному командованию вооруженных сил США.
США ранее признали террористической организацией Корпус стражей исламской революции. Также американские санкции действуют в отношении отдельных руководителей в отношении физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
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