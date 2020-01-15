Президент Ирана извинился за позднее признание вины в ракетном ударе по украинскому Boeing

"Конечно, наши люди хотят быть уверены, что власти честны с ними... Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать", - заявил Роухани, призвав представителей вооруженных сил объяснить, что они не планировали скрывать что-либо от народа, и рассказать о работе, которая была проделана после крушения.
Президент отметил, что судебные власти, вооруженные силы и правительство "должны объединиться для расследования и представить его результаты миру", и потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета, "чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все [детали] расследования".
Ранее президент сообщил, что для расследования причин крушения украинского самолета в Тегеране будет сформирован специальный суд с участием верховных судей и экспертов. "Это не обычное дело, весь мир будет следить за этим судом", - заявил глава иранского правительства, пообещав семьям погибших в Иране и других странах следить за этим вопросом. Он назвал авиакатастрофу результатом "болезненной и непростительной ошибки", о чем немедленно поручил сообщить своим гражданам. По делу уже арестованы несколько человек, однако их имена и личности не раскрываются.
Между тем, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, власти узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, только 10 января, то есть за день до официального признания. Эксперты отмечают, что к катастрофе украинского самолета привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы, подобные тому, из которого сбили самолет, снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в данном случае ни один из них не сработал.
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