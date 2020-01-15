Президент Ирана извинился за позднее признание вины в ракетном ударе по украинскому Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет. Его речь транслировало государственное телевидение Ирана, на данные которого ссылается РИА "Новости".
Hassanas Rouhani
© Itar-Tass / Scanpix

"Конечно, наши люди хотят быть уверены, что власти честны с ними... Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать", - заявил Роухани, призвав представителей вооруженных сил объяснить, что они не планировали скрывать что-либо от народа, и рассказать о работе, которая была проделана после крушения.

Статьи по теме:
В Иране задерживают за видео с попаданием ракеты в самолет. Новые кадры подтверждают: были две ракеты  (9)
Сбитый в Иране украинский самолет: на какую компенсацию могут рассчитывать родственники погибших?

Президент отметил, что судебные власти, вооруженные силы и правительство "должны объединиться для расследования и представить его результаты миру", и потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета, "чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все [детали] расследования".

Ранее президент сообщил, что для расследования причин крушения украинского самолета в Тегеране будет сформирован специальный суд с участием верховных судей и экспертов. "Это не обычное дело, весь мир будет следить за этим судом", - заявил глава иранского правительства, пообещав семьям погибших в Иране и других странах следить за этим вопросом. Он назвал авиакатастрофу результатом "болезненной и непростительной ошибки", о чем немедленно поручил сообщить своим гражданам. По делу уже арестованы несколько человек, однако их имена и личности не раскрываются.

Между тем, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, власти узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, только 10 января, то есть за день до официального признания. Эксперты отмечают, что к катастрофе украинского самолета привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы, подобные тому, из которого сбили самолет, снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в данном случае ни один из них не сработал.

NEWSru.com
Статьи по теме:

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитый в Иране Boeing (36)

Элитное формирование Вооруженных сил Ирана, Корпус...

Президент Ирана извинился за позднее признание вины в ракетном ударе по украинскому Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за...

Самолет сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса. Пострадали дети

Как минимум 60 детей и взрослых обратились за...

В Иране задерживают за видео с попаданием ракеты в самолет. Новые кадры подтверждают: были две ракеты (9)

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР)...

В Ираке вновь обстреляли базу с американскими военными (5)

На подвергнувшейся обстрелу базе Эт-Таджи еще недавно...

Берлин, Париж и Лондон запустят механизм спасения ядерной сделки с Ираном

Страны ЕС решили обсудить нарушения ядерной сделки...

TOP новостей

„Akropolis Vingis“ vizija Geležinio Vilko g. 2

Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города (13)

У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...

Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas

Правительство России ушло в отставку Путин хочет ввести должность зампредседателя Совбеза и предложить ее Медведеву (44)

Правительство России уходит в отставку, но будет...

Ландсбергис: АЭС в Островце - кремлевский проект с целью наказать Литву за независимость (75)

В парламенте Литвы был представлен меморандум,...

Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС (22)

В среду министры, встретившиеся с президентом...

Осужден эмигрант, который отказался служить в Литовской армии: все равно не пойду, у меня есть хорошая работа (262)

24-летний Марюс Х. из Кедайняй даже после того как его...