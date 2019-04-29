Президент Индонезии решил поменять столицу в стране

Стоит отметить, что в настоящее время столицей является Джакарта. Город находится на северо-западе побережья острова Ява.

«Президент решил переместить столицу за пределы Явы, и это важное решение», — заявил министр.

Министр добавил, что администрация Индонезии пока не выбрала новое место. По его словам, перемещение столицы может занять до 10 лет.