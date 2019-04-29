Глава Индонезии Джоко Видодо захотел перенести столицу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра планирования в стране.
Indonezija
© Shutterstock

Стоит отметить, что в настоящее время столицей является Джакарта. Город находится на северо-западе побережья острова Ява.

«Президент решил переместить столицу за пределы Явы, и это важное решение», — заявил министр.

Министр добавил, что администрация Индонезии пока не выбрала новое место. По его словам, перемещение столицы может занять до 10 лет.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

ВИДЕО: В Норвегии обнаружили кита с камерой и надписью на ней "оборудование Санкт-Петербурга" (2)

В норвежском городе Финнмарке рыбаки обнаружили белуху...

В Шри-Ланке женщинам запретили носить никаб

Власти Шри-Ланки опасаются, что исламисты могут...

Президент Индонезии решил поменять столицу в стране

Глава Индонезии Джоко Видодо захотел перенести...

Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста

Южное командование ВС США потеряло доверие к...

В турецкой тюрьме покончил с собой предполагаемый шпион из ОАЭ

Покончивший самоубийством - один из двух...

TOP новостей

Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше (9)

За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а...

Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена (10)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

После афер с государственной землей – скандальные свидетельства (24)

Сейчас уже бывший глава Вильнюсского отделения...

Skubėjimas, automobilis, kamštis, vėlavimas Pėstieji

Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки (49)

"Если прислушаться к комментариям водителей, можно...

Литва - лидер Балтии по приему беженцев (30)

В прошлом году Литва удовлетворила наибольшее...