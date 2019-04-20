Между президентами Грузии и Эстонии состоялся телефонный разговор.
По сообщению пресс-службы президента Грузии, телефонный разговор состоялся по инициативе Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии Керсти Кальюлайд за поднятие вопроса о Грузии на встрече с российским президентом в Москве.
По словам президента Грузии, президент Эстонии является особым сторонником Грузии.
По его словам, Керсти Кальюлайд на всех международных и больших форумах использует возможность, чтобы выразить твердую поддержку Грузии.
Президенты Эстонии и России на встрече в Кремле говорили и о Грузии. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью российскому изданию ”Коммерсантъ”.
”Конечно, Эстония — член ЕС и полностью поддерживает европейский механизм санкций и территориальную целостность Украины и Грузии”, — заявила президент Эстонии.
Суд в США приговорил мужчину к пожизненному заключению за издевательства над детьми
57-летний Дэвид и 50-летняя Луиза Терпин приговорены в...
Президент Грузии позвонила Керсти Кальюлайд после ее встречи с Путиным (20)
Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии...
Супругу Владимира Зеленского внесли в базу "Миротворца" (5)
Создатели сайта "Миротворец" называют Елену Зеленскую...
Пожар в Нотр-Даме: пчелы, жившие под крышей собора, выжили
Крохотные обитатели собора Парижской Богоматери...
В Кабуле неизвестные напали на правительственный квартал (2)
В Кабуле неизвестные ворвались в министерство связи....
TOP новостей
Эмигранты рассказали, что в Литве плохо, и почему они уехали (177)
Люди эмигрируют из Литвы не только по экономическим...
Парламент Литвы снова поднимает вопрос работы магазинов в выходные дни (7)
После того как выяснилось, что в первый день Пасхи в...
Vilmorus: изменился лидер президентской гонки (87)
Кандидат от консерваторов на пост президента Литвы...
Президент и нацменьшинства в Литве: неизвлеченные уроки и новые ожидания (39)
В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14% ее...
Случай с пьяными роженицами показал литовскую реальность: с такой матерью должны работать специалисты (4)
Многих жителей Литвы потрясла история нетрезвой...