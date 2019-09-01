Германия не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в польском городе Велюнь в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германией.
Frankas-Walteris Steinmeieris
© AP / Scanpix

«Я кланяюсь жертвам нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер на немецком и польском языках, передает Польское телевидение.

Президент ФРГ отметил, что именно в Велюни 1 сентября 1939 года начался «ад» из-за немецких преступлений, ненависти и насилия. Он добавил, что бомбардировка Велюни была террористической атакой немецких ВВС.

Статьи по теме:
Совет историка Роджера Мурхауса: "Главный урок 1939 года – опасайтесь стран-изгоев!"  (503)
Страны Балтии, Польша и Румыния призывают ЕС расследовать преступления сталинизма  (81)

«Это была волна ненависти и разрушений. Она должна была уничтожить Польшу и европейскую культуру, чтобы освободить место для сумасшедших видений человека, который хотел доминировать над всем континентом», — заключил Штайнмайер.

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды». При этом приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», куда входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Зимой 2019 года МИД Польши выступил с инициативой пригласить на годовщину Путина, однако затем Варшава отказалась от этой идеи. Решение польских властей российский МИД воспринял «с недоумением».

РБК
Статьи по теме:

Возвращающийся в Литву Андрюкайтис: Путин переписывает историю, но это делает и Ландсбергис (72)

Почетный председатель Литовской...

В мире

В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 (2)

В Беслане проходят трехдневные траурные мероприятия,...

Зеленский назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы (9)

Киев выступает за диверсификацию источников...

В США случилась третья за месяц стрельба по беззащитным людям (3)

В США в городах Одесса и Мидленд на западе штата Техас...

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну (23)

Германия не забудет о своей ответственности за...

Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве (43)

Президент Украины Владимир Зеленский...

TOP новостей

Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (30)

Во время встречи с президентом Украины Владимиром...

К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа

Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...

Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы (70)

Расширение зон парковок - это хороший способ...

Linas Kukuraitis

Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (19)

В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...

Синоптик рассказала, что ждет после жаркого лета (4)

Это лето на самом деле было очень жарким, не исключение...