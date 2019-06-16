Президент ФРГ заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил в Финляндии в воскресенье, 16 июня. Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он. По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".
Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также аннексия украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.
В России сжимается пространство для свободы выражения мнений
По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается. Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность, заявил глава германского государства.
"Наши собственные способности по изменению России ограничены", - отметил президент Германии. По его словам, Европе следует "в большей степени осознавать" это "в интересах более функционального партнерства".
В летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.
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