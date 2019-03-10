Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил рост антисемитизма в Германии. "Мне стыдно и больно, что антисемитизм именно здесь, в Германии, все чаще открыто демонстрирует свой оскал", - сказал он на открытии Недели братства в воскресенье, 10 марта, в Нюрнберге.

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Штайнмайер выразил глубокую обеспокоенность тем, что антисемитизм вновь становится допустимым "в приличном обществе". "В любом демократическом обществе антисемитизм - это красная линия, которую нельзя переходить", - подчеркнул он. Президент отметил, что антисемитизм проявляется на улице, в классах и на школьном дворе, в политических речах и особенно быстро распространяется в социальных сетях.

"Любое проявление ненависти и уж тем более акт насилия в отношении евреев является нападением на основы нашего сосуществования, на нашу конституцию, демократию и на наше открытое общество", - указал Франк-Вальтер Штайнмайер. Он подчеркнул, что с такими проявлениями нельзя мириться, необходимо вмешательство государства и гражданское мужество.

Важная роль школы

По словам федерального президента, особую ответственность несут школы. Именно здесь детям дают знания о том, как возник антисемитизм и "как фанатичная расовая ненависть довела Германию до варварства", пояснил он, добавив, что детям нужно давать "широкие представления о еврействе, о разнообразии еврейской жизни и еврейской культуры, которая развивалась в Германии на протяжении столетий".

Неделя братства ежегодно проводится в марте с 1952 года. Ее цель - развитие диалога между иудеями и христианами в Германии.