В Елисейском дворце подчеркнули, что Зеленскому в Париже подготовили "более неформальный" прием, чем Порошенко.
Emmanuelis Macronas
© Reuters / Scanpix

За девять дней до второго тура выборов в Украине президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже в пятницу, 12 апреля, Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Порошенко приехал во Францию после встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), состоявшейся в тот же день.

В сообщении Елисейского дворца по этому поводу указывается, что такие контакты позволят подготовить "будущие этапы развития франко-украинских отношений и совместной работы по вопросам европейской безопасности". Особо подчеркивается, что Зеленскому в Париже подготовили "более неформальный" прием, чем Порошенко.

Зеленский назвал встречу с Макроном перспективной

Встреча Макрона с Зеленским продлилась полчаса. С украинской стороны помимо Зеленского в ней приняли бывший замглавы украинского Минюста Руслан Рябошапка, а также экс-министр финансов Александр Данилюк. Вместе с Эмманюэлем Макроном в беседе с Владимиром Зеленским участвовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Каких-либо заявлений по завершению встречи сделано не было. "Мне было приятно встретить господина Макрона", - сказал журналистам "Радио свобода" по окончании встречи Зеленский, назвав ее конструктивной. Он отметил, что, темы, которые затрагивались во время беседы, касались прекращения войны в Украине.

Порошенко отказался комментировать встречу

Встреча Макрона с Порошенко продолжалась около часа. Президент Украины отбыл из резиденции французского лидера, не сделав никаких заявлений ожидавшим его журналистам.

Позже в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с Макроном Порошенко заявил, что Германия и Франция готовы к проведению встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Он добавил, что после выборов соответствующее сообщение о подготовке заседания будет направлено России, являющейся одним из членов "нормандской четверки". Президент Украины добавил, что во время встреч с канцлером Германии и президентом Франции он обсудил вопросы установления мира и безопасности в Донбассе.

Deutsche Welle
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