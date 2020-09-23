Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 22 сентября, призвал Россию разъяснить ситуацию с известным оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся на лечении в берлинской клинике "Шарите". Глава Елисейского дворца в видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН особо выделил необходимость быстрого ответа Москвы, а также предупредил о недопустимости пересечения "красных линий".

Лаборатории трех стран ЕС нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Берлин. Россиянин 19 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи.

Le Monde: Путин заявил, что Навальный мог сам принять яд

Французская газета Le Monde 22 сентября опубликовала материал о состоявшемся 14 сентября разговоре французского лидера и президента РФ. По сведениям издания, Владимир Путин сообщил Макрону, что Навальный мог сам принять яд. Но президент Франции в ходе диалога четко указал, что "Новичок" не мог быть использован частной структурой. Кремль и Елисейский дворец пока не прокомментировали публикацию.