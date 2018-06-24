Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение Евросоюзом финансовых санкций в отношении тех государств, которые отказываются принимать у себя соискателей убежища. Об этом французский лидер заявил в субботу, 23 июня, в преддверии экстренного саммита ЕС по вопросам миграции.
Emmanuelis Macronas
© Reuters / Scanpix

"Я - за такой механизм, который учтет" эту проблему, подчеркнул Макрон по итогам встречи с председателем испанского правительства Педро Санчесом.

"Страны не могут повсеместно выигрывать от солидарности в ЕС и в то же время повсеместно демонстрировать эгоизм в миграционных вопросах", - предупредил он. Французский президент добавил, что средства, полученные в результате санкций, могут быть направлены на финансирование структурной помощи беженцам.

Создание "закрытых центров"

Париж и Мадрид также подтвердили необходимость создания закрытых центров для приема прибывающих в Европу мигрантов. Они должны быть сформированы при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и будут способствовать более оперативному рассмотрению заявок на предоставление убежища. Соответствующее предложение будет вынесено на экстренный саммит в Брюсселе 24 июня. Ожидается, что во встрече примут участие минимум 16 стран. При этом главной темой для обсуждения станет не жесткий курс в отношении мигрантов, а поиск практических решений проблем, с которыми сталкиваются принимающие их страны.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Президент Франции требует санкций против не принимающих беженцев стран ЕС (16)

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за...

Приднестровье отказалось признавать резолюцию о выводе российских миротворцев (74)

Министерство иностранных дел Приднестровья объявило,...

Израиль выпустил ракету Patriot по беспилотнику из Сирии (16)

Армия обороны Израиля днем в воскресенье, 24 июня,...

Kronen Zeitung: Путин и Трамп встретятся 15 июля в Вене (14)

В Австрии ведется подготовка к предстоящей встрече...

Трамп назвал учения с Южной Кореей дорогими военными играми (3)

В интервью TBN президент США заявил, что маневры с Южной...

TOP новостей

Šventoji Šventoji

Жилье на взморье за 5 евро: отдыхающие там выдерживают всего 2-3 дня (37)

"Холодно, людей нет, лето – г****", – возмущается женщина,...

Полученный в Паланге счет шокировал клиента кафе (71)

"Если бы я не заметила, то просто заплатила бы больше чем...

Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje

Как отличаются цены на цеппелины и холодный борщ в палангских кафе (19)

Отдыхающие в Паланге с удовольствием лакомятся...

После периода дождей вернется летнее тепло

24 июня в Литве ожидается дождливая погода и прохладная,...

Гражулис предлагал взять ребенка на воспитание: не знаю, что ребенку может дать такая мать (9)

После скандала, связанного с появлением на свет...