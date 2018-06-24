"Я - за такой механизм, который учтет" эту проблему, подчеркнул Макрон по итогам встречи с председателем испанского правительства Педро Санчесом.
"Страны не могут повсеместно выигрывать от солидарности в ЕС и в то же время повсеместно демонстрировать эгоизм в миграционных вопросах", - предупредил он. Французский президент добавил, что средства, полученные в результате санкций, могут быть направлены на финансирование структурной помощи беженцам.
Создание "закрытых центров"
Париж и Мадрид также подтвердили необходимость создания закрытых центров для приема прибывающих в Европу мигрантов. Они должны быть сформированы при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и будут способствовать более оперативному рассмотрению заявок на предоставление убежища. Соответствующее предложение будет вынесено на экстренный саммит в Брюсселе 24 июня. Ожидается, что во встрече примут участие минимум 16 стран. При этом главной темой для обсуждения станет не жесткий курс в отношении мигрантов, а поиск практических решений проблем, с которыми сталкиваются принимающие их страны.
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