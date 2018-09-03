Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT назвал развал Евросоюза мечтой российского лидера Владимира Путина, хотя и признался, что постоянно контактирует и с ним и испытывает к президенту РФ уважение.
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

"Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза", — заявил Макрон (цитата по газете "Ведомости").

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Ведущая программы рассказала Макрону о том, что лидер ультраправой, призывающей к выходу из ЕС партии "Демократы Швеции" Йимми Окессон в эфире национальной радиостанции отказался выбирать, кого бы предпочел в качестве ориентира — президента Франции или России.

Макрон в ответ заявил, что лидер партии не знает, "в каком порядке должны идти ценности и политические интересы", если не видит разницы между Францией — страной ЕС, уважающей права человека — и лидером "не столь развитой в этом вопросе" России, которая "не может быть образцом для шведов".

Отвечая на вопрос о возможности выхода Швеции из ЕС, Макрон подчеркнул, что не видит будущего этой страны вне европейской системы ценностей. При этом президент Франции отметил, что Швеция, расположенная на северной границе Европы, входит в зону геополитического риска.

Ранее политики, политологи и зарубежные СМИ не раз высказывали мысль о том, что развал ЕС и выход из него Великобритании на руку Путину и России. Об этом рассуждали, в частности, бывший посол США в России Майкл Макфол, американский миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

СМИ писали, что в интересах российского правительства ослабить в первую очередь Германию и канцлера Ангелу Меркель, поскольку эта страна является наиболее стабильным и влиятельным членом ЕС. Выдвигалась версия, что Россия собирается воспользоваться темой беженцев. Как сообщалось, на востоке Германии уже бушуют антимигрантские протесты.

NEWSru.com
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