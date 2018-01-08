Президент Франции преподнес лидеру КНР в подарок коня по кличке Везувий

По данным агентства, речь идет о восьмилетнем коричневом мерине по кличке Везувий из президентского кавалерийского корпуса. Для того чтобы попасть в КНР, ему пришлось преодолеть строгие карантинные проверки на границе.
Это первый случай дарения французским лидером коня представителю иностранного государства. СМИ уже окрестили жест Макрона "лошадиной дипломатией".
По данным Reuters, решение подарить Си Цзиньпиню именно жеребца Макрон принял после того, как в 2014 году во время визита в Париж лидер КНР восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.
Кроме того, подаренный конь стал своего рода ответом французского руководства на широко применяемую Китаем "пандо-дипломатию", в рамках которой Пекин ранее подарил Парижу пару бамбуковых медведей.
Позднее они принесли потомство. "Крестной матерью" детеныша стала жена Макрона Брижит.
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