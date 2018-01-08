Президент Франции преподнес лидеру КНР в подарок коня по кличке Везувий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 8 января, прибыл с официальным визитом в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В качестве презента французский лидер решил преподнести своему китайскому коллеге настоящего кавалерийского коня, передает Reuters.
© Sipa / Scanpix

По данным агентства, речь идет о восьмилетнем коричневом мерине по кличке Везувий из президентского кавалерийского корпуса. Для того чтобы попасть в КНР, ему пришлось преодолеть строгие карантинные проверки на границе.

Это первый случай дарения французским лидером коня представителю иностранного государства. СМИ уже окрестили жест Макрона "лошадиной дипломатией".

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По данным Reuters, решение подарить Си Цзиньпиню именно жеребца Макрон принял после того, как в 2014 году во время визита в Париж лидер КНР восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.

Кроме того, подаренный конь стал своего рода ответом французского руководства на широко применяемую Китаем "пандо-дипломатию", в рамках которой Пекин ранее подарил Парижу пару бамбуковых медведей.

Позднее они принесли потомство. "Крестной матерью" детеныша стала жена Макрона Брижит.

NEWSru.com
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