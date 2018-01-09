Будущее нуждается во Франции, Европе и Китае, однако проект нового "Шелкового пути" не должен превращать транзитные страны в вассалов КНР. Об этом заявил в первый день своего визита в Китай в понедельник, 8 января, президент Франции Эмманюэль Макрон в городе Сиань, историческом месте, с которого в древности начинался "Великий Шелковый путь" - караванная дорога, соединившая Поднебесную со Средиземноморьем.

В выступлении, посвященном перспективам французско-китайских отношений, Макрон подчеркнул, что сотрудничество Франции и КНР должно быть "сбалансированным". Коснувшись проекта нового "Шелкового пути", активно продвигаемого руководством КНР, французский президент подчеркнул: "Эти пути не могут послужить новой гегемонии, которая превращает все транзитные страны в вассалов".

На 9 января запланирована встреча Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным пресс-службы Елисейского дворца, лидеры Франции и Китая намерены обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи, совместную борьбу с терроризмом, климатические изменения, а также вопросы торговли.

Новый "Шелковый путь"

Пекин заявил о начале глобального инвестиционного проекта новый "Шелковый путь" в 2013 году. Его цель - углубить сотрудничество стран, через которые проходят транспортные коридоры из Азии в Европу.

В рамках реализации этого проекта руководство КНР намерено выделить около 2,5 млрд евро на различные инфраструктурные проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы.