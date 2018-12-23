"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.
"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул президент.
В субботу, напомним, число граждан, задержанных в ходе протестных мероприятий, организованных движением "Желтые жилеты" во Франции, возросло до 220. За все время протестов погибло 10 человек.
Президент Франции находится с субботы с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции.
Вместе с 1 тыс. военнослужащих Макрон отпраздновал приближение Рождества - традиция таких визитов главы государства, министра обороны или начальника главного штаба в войска, задействованные во внешних операциях, существует со времен президента Жака Ширака.
Как и в прежние годы, рождественское угощение для солдат и офицеров было приготовлено шеф-поваром Елисейского дворца, которым в настоящее время является Гийом Гомез. Две тонны деликатесов были доставлены в Чад на самолете. На вечерний ужин с президентом военные получили закуски с фуа-гра и другими паштетами, блюдо из дичи со сморчками, сыры, пили вино и шампанское, а к кофе каждый участник банкета получил коробку шоколадных конфет. Меню в точности повторяло то, что подавалось в прошлом году французским военным на торжественном ужине на базе в городе Ниамей (Нигер).
В воскресенье Макрон продолжит свой визит в Чад - предстоят его переговоры с президентом страны Идриссом Деби Итно.
Рекордное число японцев пришло к императорскому дворцу, чтобы поздравить императора с 85-летием
Более 80 тыс. жителей Японии пришли в воскресенье к...
Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму (15)
Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке...
Президент Франции обещает манифестантам-погромщикам "жесткий ответ" (16)
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что...
Российские дипломаты в Норвегии устанавливают личность россиянина, впервые в истории ограбившего банк на Шпицбергене (4)
Генконсульство России на Шпицбергене сообщило, что...
Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента
По словам лидера Палестинской национальной автономии,...
TOP новостей
Долгие выходные в 2019 году: будет возможность отдохнуть (2)
2018 год радовал обилием долгих выходных. В следующем...
Рождество в Норвегии: искусственные елки — по 300, живые — по 100 евро (18)
В Норвегии к Рождеству начинают готовиться задолго до...
Оппозиция заявила, что Шимашюс "забыл" о решении вопроса памятника Цвирке (23)
Оппозиция горсовета Вильнюсской мэрии обвиняет мэра...
Необычное место: с уникальными экспонатами знакомился и царь Александр II и Грибаускайте (41)
Наверное, многие даже не слышали о том, что в Вильнюсе...
Латвия и Литва активизировали борьбу с российскими шпионами (48)
В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны...