Президент Франции назвал убийство под Парижем терактом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 16 октября, прибыл на место убийства школьного учителя, который, как сообщается, показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский президент заявил, что нападение на учителя является исламистским терактом.
В МВД Франции создан кризисный штаб, расследование преступления поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.
Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что республика подверглась нападению из-за "гнусного убийства". "Наше единство и стойкость - единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", - подчеркнул он.
В связи с убийством учителя во Франции задержаны девять человек
Часть задержанных приходятся родственниками 18-летнему чеченцу, убившему учителя истории в пригороде Парижа.
После предполагаемого теракта, жертвой которого стал учитель истории, во Франции были задержаны уже девять человек, сообщило в субботу, 17 октября, агентство AFP. Часть задержанных - родственники нападавшего, в том числе - один несовершеннолетний. Задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста.
Посольство РФ проверяет информацию о российском гражданстве нападавшего
По информации телеканала BFM TV, нападавший - 18-летний уроженец Москвы. Он был застрелен полицией. Посольство России во Франции проверяет информацию о возможном российском гражданстве преступника, однако в настоящий момент дипмиссия еще не получала запроса от французских властей, заявили в посольстве агентству РИА "Новости".
Учитель истории был обезглавлен в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Ранее он показывал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Свидетели утверждают, что нападавший, вооруженный кухонным ножом, во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!"
Исламистские теракты во Франции
В последние годы Франция не раз становилась объектом исламистского терроризма. При этом погибло более 250 человек.
25 сентября нынешнего года выходец из Пакистана напал с кухонным топориком на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, однако выжили. Атака произошла у здания, в котором раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Пятью годами ранее радикальные исламисты напали на эту редакцию, в результате чего погибли 12 человек.
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