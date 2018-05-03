Обращаясь к премьеру Малкольму Тернбуллу, Эммануэль Макрон оговорился и отблагодарил премьер-министра и его "аппетитную"супругу.
Недоразумение возникло из-за схожести французского слова délicieuse (которое может переводиться на русский язык и как "очаровательный", и как "вкусный") с английским словом delicious (аппетитный, вкусный).
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